Per il New York Times la Russia sarebbe pronta a testare (di nuovo) un missile a propulsione nucleare

La Russia sarebbe pronta a testare un missile a propulsione nucleare. L’indiscrezione è del New York Times che ha rivelato in una remota base artica russa analogie con precedenti i test del 2017 e 2018. Alcune settimane prima, la Cnn aveva realizzato un’inchiesta analoga. Secondo alcune immagini satellitari e i dati aeronautici, Mosca si starebbe preparando ad effettuare il lancio di una testata con una portata di migliaia di chilometri. A suggerirlo alcuni scatti che dimostrano nelle ultime due settimane il dispiegamento di numerosi aerei e veicoli, secondo gli analisti coerenti con i preparativi che hanno preceduto lo sgancio dei missili Burevestnik o SSC-X-9 Skyfall. Gli allarmi aerei hanno allertato i piloti di evitare lo spazio aereo circostante. Sempre per il New York Times tra il 2017 e il 2019, Mosca avrebbe condotto 13 test «tutti senza successo, secondo un rapporto della Nuclear Threat Initiative, un gruppo no-profit che analizza il controllo degli armamenti». Nel 2019, il giornale statunitense aveva fatto luce sull’incidente nella regione di Arkhangelsk: sette vittime ricondotte all’esplosione di un missile da crociera a propulsione nucleare. Il Times non esclude che la Russia possa aver già effettuato i test.

Credits photo: EPA/MIKHAIL METZEL I Vladimir Putin

