Ruba un furgone e rapina un bar, il giudice assolve il 17enne perché «immaturo»

Per il gup del Tribunale di Bari il ragazzo all’epoca 17enne che aveva messo a segno una rapina e rubato anche un furgone era troppo immaturo per poter essere condannato. Per questo il giudice ha deciso di assolvere il giovane che il 13 aprile scorso aveva rapinato il bar “Incontro” a Casalvecchio di Puglia, nel Foggiano, per «difetto di imputabilità derivante da immaturità». Quel giorno il 17enne ha fatto irruzione nel bar e minacciato il titolare con un coltello. Dalla cassa era riuscito a portare via appena 200 euro, ma quando ha tentato di scappare, un gruppo di persone lo ha aggredito, picchiandolo anche con una mazza da baseball. Quelle stesse persone lo avevano poi consegnato ai carabinieri, che intanto erano arrivati sul posto.

Il 17enne aveva confermato ogni sua responsabilità anche durante l’interrogatorio di garanzia. Ed era stato poi affidato a una comunità, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno. Difeso dall’avvocato Simone Moffa, il ragazzo è stato assolto sia dall’accusa di rapina che per il furto aggravato di un furgone Doblò, che aveva usato per raggiungere il bar insieme ad altri due ragazzi. Il giudice ha comunque applicato per il 17enne la misura della libertà vigilata, considerando i suoi problemi di salute mentale. In corso c’è anche un’indagine sugli autori del pestaggio fuori dal bar.

