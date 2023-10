«Recatevi ai punti di evacuazione…» la falsa lettera nelle chat dopo la scossa ai Campi Flegrei

«Informiamo a tutti i cittadini di mantenere la calma e chiediamo gentilmente di recarsi ai piani e punti di evacuazione», e via così con altre sgrammaticature «consecutivamente ci saranno forze militare» e ancora prima «dopo l avvenuta di una onda sismica». La falsa lettera di evacuazione del Comune di Torre del Greco che si era diffusa stamattina sui social poteva da subito essere smascherata dagli strafalcioni compiuti dall’anonimo che l’aveva pubblicata online. Ma ciò non è bastato perché non creasse comunque confusione e ansia nella popolazione residente già preoccupata dalle continue scosse nei Campi Flegrei. Così i cittadini del comune nel napoletano, poco fuori dalle zone rosse e gialle previste dal piano della Protezione civile, hanno iniziato a contattare il municipio per avere chiarimenti. Il sindaco Luigi Mennella ha però provato a tranquillizzare i concittadini con un post su Instagram e Facebook: «TUTTO FALSO! Nessuna evacuazione, nessun pericolo. La lettera che sta circolando in queste ore rappresenta una vergognosa e assurda bugia prodotta ai danni dei cittadini di Torre del Greco. Smentiamo categoricamente quanto riportato in questa farneticante missiva». Il primo cittadino ha inoltre aggiunto che passerà alle vie legali per stanare i responsabili: «Informiamo la popolazione che abbiamo già dato mandato agli uffici preposti per presentare denuncia alla polizia postale. Scoveremo questi farabutti che “giocano” ad aizzare le folle, procurando falsi allarmi!».

