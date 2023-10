Napoli, la sindrome dei Campi Flegrei: gli attacchi d’ansia e di panico per lo sciame sismico infinito

Lo sciame sismico dei Campi Flegrei ha effetti sugli abitanti di Napoli. Che denunciano problemi di insonnia, irascibilità, mal di testa. Oltre ad attacchi di panico e ansia. Tanto che c’è chi la ribattezza sindrome dei Campi Flegrei. Gli psicologi la definiscono cone un’ansia legata all’attività vulcanica e al bradisismo. E dice che può avere effetti sulla salute mentale. «Molte persone hanno difficoltà ad accettare e comprendere questi stati d’ansia», spiega al Corriere del Mezzogiorno lo psicologo e psicoterapeuta Diego De Luca.«Queste persone hanno la necessità di un supporto psicologico per elaborare in modo corretto una dimensione interiore comprensibilmente complessa e in alcuni casi dirompente». Secondo lo psicologo «gli abitanti dei Campi Flegrei stanno vivendo un periodo di enorme stress, un problema che io stesso rilevo quotidianamente nella pratica clinica che va affrontato per fare in modo che non diventi un impedimento alla vita quotidiana. Il primo passo è comprendere che non c’è nulla di male o di sbagliato nel sentirsi in difficoltà, ma è essenziale trovare il modo di elaborare quanto sta avvenendo così da poter affrontare queste ansie nel modo corretto». Il presidente dell’Ordine degli Psicologi, Armando Cozzuto ha annunciato una «squadra di psicologi dell’emergenza che lavorerà con le associazioni dei volontari di Protezione civile».

