Bus precipitato a Mestre, lo sgomento del sindaco Brugnaro: «Scena apocalittica, ho indetto il lutto cittadino». Il cordoglio di Mattarella e Meloni

«Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto». È quanto ha scritto sui suoi canali social il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a poche ore dalla caduta di un autobus dal cavalcavia Vempa di Mestre, tragico incidente in cui si teme abbiano perso la vita almeno 20 persone. Brugnaro parla di «una scena apocalittica, non ci sono parole». A stretto giro è arrivato anche il messaggio di dolore per la tragedia di Giorgia Meloni: «Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre», ha scritto la premier, aggiungendo che «il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici» e di essere «in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia». E al sindaco di Venezia, si è appreso in serata, ha voluto telefonare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia.

