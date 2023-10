Malore per Kevin Spacey, la corsa in ospedale per un sospetto infarto: «Il braccio era insensibile»

L’attore Kevin Spacey è stato ricoverato d’urgenza per un sospetto infarto durante la sua partecipazione al Festival internazionale del cinema di Tashkent, in Uzbekistan. Come riporta il Sun, Spacey ha avuto un malore mentre visitava il museo Afrasiyab nell’antica città di Samarcanda, dove ha sentito «il braccio sinistro diventare insensibile per circa otto secondi». L’attore 64enne è stato sottoposto a una serie di esami, compresa una risonanza magnetica. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno escluso che si fosse trattato di un infarto. Una fonte vicina all’artista ha confermato il ricovero: «È stato curato con grande professionalità dai medici e dal personale dell’ospedale e si è scoperto che non aveva problemi al cuore». Spacey è quindi tornato a partecipare agli eventi del festival, rassicurando dal palco il pubblico sulle sue condizioni di salute. Per l’attore solo uno spavento, come ha ammesso più tardi alla cerimonia di chiusura del festival: «Mi sono dovuto prendere un momento e ho riflettuto su quanto sia fragile la vita per tutti noi». Spacey ha poi ripercorso i momenti in cui ha avuto il malore: «Stavo guardando degli straordinari murales, quando all’improvviso ho sentito il mio braccio sinistro diventare completamente insensibile per circa otto secondi. Non me ne sono interessato, ma poi l’ho detto alle persone con cui era e siamo andati immediatamente al centro medico».

