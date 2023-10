La luna «veste» Prada: la partnership con l’azienda Axiom per le nuove tute spaziali della Nasa

Il marchio di lusso Prada firmerà le nuove tute della Nasa destinate alla missione lunare Artemis III. La casa di moda italiana è stata selezionata dall’azienda aerospaziale Axiom Space – ideatrice della prima stazione orbitale commerciale – per realizzare i nuovi indumenti destinati alla missione prevista per il 2025. Si tratta, infatti, del primo sbarco sulla Luna con equipaggio dai tempi di Apollo 17, che risale al dicembre 1972, ma sarà anche il primo a portare una donna su questo satellite. «Il know-how di Prada in materie prime, tecniche di produzione e design ci consentirà di applicare tecnologie avanzate per garantire il comfort degli astronauti sulla superficie lunare, tenendo in considerazione anche quei fattori umani tanto necessari quanto tutt’ora assenti nelle tute spaziali tradizionali», ha dichiarato Michael Suffredini, Ceo di Axiom Space. «Dalla costante visione avanguardista di Prada è scaturito un inedito desiderio di avventura verso nuovi orizzonti: lo spazio», ha detto, invece, Lorenzo Bertelli, direttore marketing del gruppo Prada. «È un onore per noi far parte di questa missione con Axiom Space. Nella tuta spaziale per l’era Artemis confluiranno i decenni di sperimentazione, studio di tecnologie», ha concluso. La tuta di Prada viene sviluppata per la Nasa nell’ambito di una commessa da 228,5 milioni di dollari come parte del programma Exploration Extravehicular Activity Services, in cui l’Agenzia americana acquisterà tute spaziali per le missioni Artemis e per la Stazione Spaziale Internazionale.

