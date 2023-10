Ucraina, missile russo su Kharkiv: morto un bambino di 10 anni. Il sindaco: «Siamo sotto attacco» – Il video

Una vittima di 10 anni e 16 feriti, tra cui un bambino di 11 mesi. È il bilancio provvisorio del raid russo nel distretto di Slobidsky, nella zona centrale di Kharkiv, in Ucraina. «La città è sotto attacco», ha scritto su Telegram il sindaco Ihor Terekhov. Il missile russo ha colpito un edificio in un viale circondato da abitazioni civili dove i soccorritori – al lavoro da stamattina – hanno estratto il corpo senza vita di un bambino di 10 anni sotto le macerie di un palazzo residenziale. Diverse esplosione sono stata inoltre udite nella città portuale di Odessa, nel sud del Paese. L’allarme antiaereo è scattato nell’intera regione. Precedentemente erano state segnalate deflagrazioni anche a Kiev e a Mykolaiv. Intanto, la contraerea di Kiev ha fatto sapere di aver distrutto 25 dei 33 droni kamikaze Shaded lanciati nella notte dalle truppe di Mosca. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare. I militari russi hanno attaccato lanciando i velivoli senza pilota da Capo Chauda, in Crimea. «Per respingere l’attacco aereo sono stati coinvolti aerei da combattimento, truppe missilistiche antiaeree, gruppi di fuoco mobili e unità di guerra elettronica», ha scritto su Telegram l’Aeronautica.

