Cgil, in migliaia in piazza a Roma. Landini: «Teniamo in piedi il paese. Il governo ci ascolti»

Sta avendo luogo a Roma la manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil, alla quale stanno partecipando oltre cento associazioni, laiche e cattoliche. «La via maestra, insieme per la Costituzione»: questo lo slogan scelto per la giornata. «Il messaggio che noi vogliamo mandare con la via maestra è che quei diritti fondamentali sanciti della nostra Costituzione debbano essere attuati e quindi siamo contrari a qualsiasi idea di modifica della Costituzione: per questo chiediamo al governo di cambiare le politiche economiche e sociali e anche di riforma istituzionale», ha spiegato il segretario generale Maurizio Landini.

«Questa – ha aggiunto Landini – è una grande manifestazione. Il messaggio di oggi è unire questo Paese e chiedere che il mondo del lavoro, che tiene in piedi il Paese, sia messo nella condizione di poter discutere e definire il futuro facendo le riforme di cui c’è bisogno, a partire da un lavoro che non sia precario, da una riforma fiscale degna di questo nome e soprattutto attuando la Costituzione». Il segretario generale del sindacato ha affermato che «non esclude» lo sciopero generale, sebbene voglia «discutere anche con le altre organizzazioni sindacali e verificare la condizione di prendere delle decisioni insieme».

I temi e i partecipanti

Tanti i temi per cui si marcia: dal lavoro alla lotta contro la precarietà, passando per il contrasto alla povertà e alla guerra. E ancora: aumento dei salari e delle pensioni, sanità e scuola pubblica, tutela dell’ambiente, difesa e attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare. Attesi in piazza la segretaria del Pd Elly Schlein, una delegazione del M5s (non ci sarà il presidente Giuseppe Conte, impegnato a Foggia per una serie di iniziative), il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Mancheranno Azione, Iv e Più Europa.

La condanna agli attacchi di Hamas

In testa al corteo, partito da Piazza della Repubblica, ci sono i movimenti pacifisti. Nel corso della manifestazione non è mancata nemmeno la condanna per gli attacchi di Hamas verificatisi nella mattina di oggi, 7 ottobre: «Condanniamo in modo esplicito quello che ha fatto Hamas contro il popolo israeliano, ribadiamo la nostra contrarietà a qualsiasi forma di guerra. Colgo l’occasione per esprimere la vicinanza e il cordoglio alle famiglie delle vittime di questo attacco», ha affermato Landini. «E siccome continuiamo a pensare che la pace vada costruita, crediamo che sia necessario sviluppare un negoziato e che tutta la comunità internazionale affronti anche il tema che riguarda due popoli, due Stati, la libertà del popolo palestinese e l’autonomia».

