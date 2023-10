«No ai jeans strappati e alle ciabatte a scuola»: la circolare in un liceo di Lecce che si rivolge anche ai docenti

No ai jeans strappati e ai “crop top” (cioè quelli che lasciano scoperto l’ombelico), bandite anche le ciabatte. Queste le regole sul dress code fissate in una circolare dalla dirigente scolastica di un liceo classico di Lecce, che oltre a reintrodurre un rigido codice di abbigliamento specifica anche alcune limitazioni sull’uso del cellulare. Nello specifico, scrive Orizzonte Scuola, i telefonini sono banditi durante le ore di lezione e nei corridoi, con l’eccezione della pausa ricreazione. La vero novità della circolare sta però nei suoi destinatari: non solo alunni, ma anche docenti, e in generale tutti i membri della comunità scolastica. La scuola si riserverà il diritto di non ammettere o allontanare chi non rispetterà le regole, chiosa la circolare, spiegando che le disposizioni sono state implementate esclusivamente per rispondere a esigenze formative. Nello specifico, le restrizioni sull’uso degli smartphone sono volte a prevenire distrazioni, violazioni della privacy e altre infrazioni disciplinari. Mentre quelle sul dress code, come sottolineato dalla dirigente, hanno lo scopo di «valorizzare il rispetto per l’istituzione scolastica, un pilastro per una convivenza civile e costruttiva».

