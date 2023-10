La guerra in Israele riduce i voli aerei per Tel Aviv. L’agenzia europea: «Possibile stop totale in caso di attacco di Hezbollah»

Solo oggi circa un quinto dei voli – 104 – in arrivo o in partenza dall’aeroporto Ben Gurion non è stato effettuato

Almeno fino al 10 ottobre sarà molto difficile arrivare a Tel Aviv in aereo. Conseguenza degli attacchi di Hamas alla capitale di Israele e ad altre zone del Paese ebraico che hanno spinto le compagnie aeree a cancellare i voli verso la città. Solo oggi circa un quinto dei voli – 104 – in arrivo o in partenza dall’aeroporto Ben Gurion non è stato effettuato. Il rischio è che il blocco dei voli possa estendersi a tutto il Paese, soprattutto a causa di un possibile scontro tra israeliani e Hezbollah, gruppo militare libanese alleato di Hamas che potrebbe complicare ulteriormente i collegamenti con Israele, interrompendo anche il corridoio settentrionale. In ogni caso, i piloti hanno ricevuto direttive di non volare più bassi di 3.350-3.500 metri di quota così da non interferire con le operazioni militari quando si trovano nello spazio aereo israeliano. Il tutto mentre migliaia di turisti disdicono le loro prenotazioni, ma moltissimi israeliani all’estero le effettuano, intenzionati a tornare nel loro Paese per aiutare.

Come arrivare a Tel Aviv in aereo

Le direttive su altitudine e limitazioni del traffico arrivano da Eurocontrol, l’agenzia che gestisce il traffico aereo in Europa, Israele e Marocco, ma è praticamente certo che non saranno le 18 di martedì 10 ottobre l’ora in cui l’aviazione civile tornerà alla normalità. Oltre ad importanti ritardi, tra gli altri disagi c’è quello dei piloti citati dal Corriere della Sera che faticano a mettersi in contatto con le torri di controllo a causa delle interferenze con le comunicazioni militari. Dall’Italia, al momento, risultano regolari i voli della compagnia El Al. Ita Airways, invece, ha cancellato i voli tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e il Ben Gurion di Tel Aviv. Mentre easyJet ha cancellato il volo di sabato da Milano Malpensa. Regolari i voli di Ryanair mentre risultano cancellati quelli di WizzAir.

