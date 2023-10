Busto Arsizio, posta una foto di Hitler nel giorno del massacro di Hamas. FdI revoca l’incarico Francesco Attolini

La foto di un monte con il profilo del dittatore nazista Adolf Hitler col braccio teso ha fatto il giro della rete. A postarla, nel giorno in cui Hamas compiva stragi su stragi in Israele, è stato Francesco Attolini, membro di Fratelli d’Italia di Busto Arsizio e attualmente amministratore unico di Agesp Energia, la società del gas e del teleriscaldamento. Davanti alle polemiche il partito di Giorgia Meloni ha revocato Attolini da ogni incarico politico. «Non posso che dissociare Fratelli d’Italia dall’immagine oggi pubblicata da Francesco Attolini su Facebook – si legge nella nota diffusa dal coordinatore provinciale Andrea Pellicini – Per chi è impegnato in politica, non vi è spazio per atti di questo tipo, nemmeno se fatti per scherzo o superficialità. Per questo motivo, dopo averlo sentito, ho revocato Attolini dal suo incarico di Commissario di Fdi a Samarate. Mi spiace davvero perché Francesco stava lavorando bene e con grande impegno sul territorio. A breve avrebbe portato il partito locale a congresso. In questi casi, però, Fratelli d’Italia è inflessibile e chi sbaglia va immediatamente fermato. Sarà poi Attolini a spiegare le motivazioni di questa sua pubblicazione anche nelle competenti sedi del nostro partito».

