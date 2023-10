Luigi Di Maio e il «passo felpato» nella crisi in Israele. Zero interviste e basso profilo, ma in rete spuntano i meme su di lui

L’inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico non si espone come altri colleghi. Ma in rete parte l’ironia

«L’UE è solidale con Israele, che ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale, di fronte a tali attacchi violenti e indiscriminati». Parola di Luigi Di Maio che interviene così, con un tweet, sulla vicenda degli attacchi di Hamas verso i cittadini israeliani. Di Maio è attualmente inviato dell’Unione Europea per il Golfo Persico. Una posizione molto delicata dati i recenti sviluppi in Medio Oriente. L’ex ministro ed ex 5 stelle condivide quindi la dichiarazione dell’Alto Rappresentante Josep Borrell. Il panorama internazionale sembra talmente insidioso che di fatto Di Maio non ha rilasciato interviste sul tema del momento. Si limita saggiamente, per ora, a postare i resoconti dei suoi incontri ufficiali e missioni. In rete però, spuntano puntualmente dei meme su di lui.

