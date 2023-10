Ramzan Kadyrov: «Sosteniamo la Palestina. Pronti a ristabilire la pace con le nostre unità»

Nella guerra con Israele Ramzan Kadyrov sta con Hamas. E propone di inviare le forze cecene per fare la pace. «Sosteniamo la Palestina e chiediamo la fine della escalation. Se necessario siamo pronti a inviare le nostre unità in qualità di forze di peacekeeping per ristabilire l’ordine e affrontare chi crei problemi», ha scritto il leader ceceno su Telegram. «Faccio appello ai leader delle nazioni musulmane, create una coalizione e chiamate quelli che voi considerate amici, l’Europa e tutto l’Occidente, così almeno non bombarderanno i civili con la scusa di colpire i terroristi», ha aggiunto. Nelle scorse settimane Kadyrov era stato dato in fin di vita dai media ucraini. «Sono stato in Israele, con la mia delegazione pacifica abbiamo avuto a che fare con le provocazioni. In ogni caso, chiedo la fine dell’escalation», ha aggiunto.

Due giorni fa Kadyrov ha affermato che, con la guerra in Ucraina in corso, si potrebbe decidere di far candidare solo Putin alle presidenziali del 2024. O di cancellare momentaneamente le elezioni lasciando il presidente al potere. L’agenzia di stampa AdnKronos ricorda che le relazioni della Russia con Hamas si sono intensificate dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, mano a mano che si deterioravano quelle con Israele. Ma l’influenza di Mosca su Hamas viene considerata minima. Pochi mesi dopo l’inizio dell’invasione, una delegazione di esponenti di alto rango di Hamas è arrivata a Mosca, dove è stata ricevuta dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov e proprio da Kadyrov.

