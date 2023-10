Il vertice Biden-Sunak-Scholz-Macron-Meloni: «Condanniamo Hamas, siamo al fianco di Israele ma riconosciamo le aspirazioni della Palestina»

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quello della Francia Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Rishi Sunak esprimono «fermo e unito sostegno allo Stato di Israele e la condanna inequivocabile di Hamas e dei suoi spaventosi atti di terrorismo». Lo riferisce la Casa Bianca in una nota dopo un colloquio telefonico tra i leader. Nel comunicato le aspirazioni dei palestinesi vengono definite legittime: «Tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sosteniamo misure di giustizia e libertà sia per israeliani che per palestinesi. Ma attenzione. Hamas non rappresenta quelle aspirazioni e non offre altro al popolo palestinese se non terrore e spargimenti di sangue».

Il comunicato

Gli Usa e gli alleati promettono che aiuteranno Israele: «Nei prossimi giorni rimarremo uniti come alleati e come amici comuni di Israele, per garantire che sia in grado di difendersi e per creare le condizioni per un Medio Oriente pacifico e integrato». Infine: «Abbiamo reso chiaro che le azioni terroristiche di Hamas non hanno giustificazione, non hanno legittimità e devono essere universalmente condannate. Non c’è mai nessuna giustificazione per il terrorismo». I cinque capi di Stato e di governo hanno anche detto che «la tutela della vita degli ostaggi, a partire dai bambini anche di tenera età, è una priorità assoluta». E che su di essa si concentreranno gli sforzi diplomatici. Palazzo Chigi fa anche sapere che Meloni, nel riaffermare il diritto di Israele a difendersi, ha indicato la necessità di operare per evitare un ampliamento della crisi a livello regionale e per tutelare la popolazione civile coinvolta.

