Parigi, dopo il Louvre evacuata anche la Reggia di Versailles: «Allarme bomba» – I video

Dopo l’allarme sicurezza al Louvre, anche alla Reggia di Versailles è stato dato ordine di evacuazione per un sospetto allarme bomba. Stando a quanto si apprende, l’allerta è scattata dopo che un anonimo ha pubblicato un messaggio sul sito della polizia. Secondo le Figaro, il castello non riaprirà in giornata. Alcune ore prima, intorno alle 12 di sabato 14 ottobre, è stato evacuato e chiuso per tutta la giornata il Louvre di Parigi per «ragioni di sicurezza». La decisione della direzione del museo, il più visitato al mondo, arriva in giorni di grande tensione per la Francia. Ieri l’allerta terrorismo è stata elevata al massimo livello dopo che in un liceo di Arras, nel nord del Paese, un terrorista 24enne ha ucciso un insegnante e ferito due studenti. In alcuni video diffusi oggi sui social media si vedono alcuni visitatori del Louvre correre per i corridoi durante l’evacuazione. A decidere di chiudere improvvisamente i battenti per tutta la giornata è stata la direzione del museo, che – spiega Le Monde – «ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio» per la sicurezza dei visitatori. Poco dopo l’evacuazione, il museo parigino ha diffuso un comunicato su X: «Per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le sue porte per la giornata di oggi. Le persone che hanno prenotato una visita per oggi saranno rimborsate». Un portavoce del museo ha confermato all’agenzia Afp l’evacuazione di tutte le strutture a causa di «un messaggio scritto relativo a rischi per il museo e per i suoi visitatori». Da qui, dunque, la decisione di chiudere i cancelli per tutta la giornata, affinché le autorità dispongano del «tempo necessario per procedere alle indispensabili verifiche».

Credits foto: UNSPLASH/Mika Baumeister

