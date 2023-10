L’esplosione in diretta al Tg1, l’inviato Alviti sotto i razzi ad Ashkelon: «10 secondi e sarei morto» – Il video

Momenti di paura durante il collegamento al Tg1 con l’inviato Matteo Alviti, che si è dovuto immediatamente interrompere per trovare riparo, dopo l’esplosione di un razzo vicinissimo alla sua postazione. Dopo alcuni minuti il giornalista è riuscito a rimettersi in contatto con la redazione, spiegando al telefono di aver scampato per poco l’esplosione: «Altri dieci secondi e sarei morto». Insieme all’operatore Maurizio Calaiò e alla Producer Sahara Dirbas, Alviti ha raccontato di aver rischiato la vita durante un massiccio attacco da parte di Hamas ad Ashkelon. Poco dopo essere scesi dalla macchina, alcuni razzi hanno colpito la zona dell’hotel Regina, dove la troupe alloggia. I razzi hanno devastato l’auto e quelle che si trovavano vicino.

Leggi anche: