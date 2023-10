Il canto dell’Hatikvà dai balconi, l’inno israeliano intonato nelle case dopo l’attacco di Hamas – Il video

I residenti israelieni si erano dati appuntamento alle 21 per cantare l’inno di Israele, l’Hatikvà, tutti insieme dalle finestre delle proprie abitazioni. «Non c’è nazione più forte di noi, possa l’intero mondo comprenderlo», si leggeva nell’appello lanciato in rete nelle scorse. E così è stato: gli abitanti dei diversi quartieri israeliani hanno accolto l’invito. Sui social, infatti, iniziano a circolare i primi video dei cittadini che intonano in coro l’inno e scroscianti applausi da una finestra all’altra. Così i residenti israeliani hanno voluto creare un momento di conforto tra loro, ribadire la loro posizione politica e, di fatto, condannare la strage di civili di Hamas.

