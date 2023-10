Milano, anziana picchiata, stuprata e poi rapinata nell’androne di casa: fermato un 46enne

Un cittadino egiziano di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano per presunta violenza sessuale e rapina aggravata nei confronti di una 89enne di Sesto San Giovanni. A darne notizia è il Corriere della Sera, che ricostruisce l’accaduto. L’anziana, con deficit cognitivi dovuti all’età, la notte tra il 26 e il 27 settembre, ha deciso di uscire per andare in farmacia. Lungo il tragitto ha incontrato un uomo che le era parso gentile e rassicurante. Riaccompagnandola, nell’androne di casa, l’ha invece schiaffeggiata ed ha abusato di lei per circa un’ora. Ma non solo: dopo aver usato violenza sull’89enne le ha, inoltre, rubato i soldi che aveva nella borsetta. È stato il custode dello stabile, il giorno dopo, ad accorgersi che vi erano macchie di sangue nell’androne e a chiamare i carabinieri. La donna è stata trovata in stato confusionale con alcune ecchimosi. Intanto i militari hanno acquisito le telecamere della stabile che hanno ripreso tutta la scena e le indagini della clinica Mangiagalli hanno, infine, confermato gli abusi. Il 6 ottobre i carabinieri hanno rintracciato nella zona della stazione di Sesto lo stupratore; l’hanno bloccato e la vittima l’ha riconosciuto.

