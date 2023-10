No! Questo video non mostra dei paracadutisti di Hamas durante il blitz in Israele

I terroristi di Hamas, al fine di compiere il massacro al rave in occasione della festa di Sukkot, vicino al kibbutz di Re’im, hanno utilizzato dei deltaplani. Dopo la diffusione dei primi video del blitz, sono circolate altre scene dove si vedono numerosi uomini con il paracadute che scendono a terra nei pressi di un edificio istituzionale. Secondo alcune pagine e account social, sarebbero dei paracadutisti di Hamas. Non è affatto così.

Per chi ha fretta

Le immagini mostrano numerosi paracadutisti che scendono nei pressi di un edificio istituzionale.

Secondo gli utenti sarebbero i terroristi di Hamas durante il loro blitz in Israele.

L’edificio ripreso nel video è egiziano e si trova a Il Cairo, in Egitto.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del video:

Il filmato mostra che i combattenti della resistenza palestinese si stanno lanciando con il paracadute nei territori occupati da Israele.

Non possono essere dei paracadutisti di Hamas

L’edificio che si vede nel filmato non si trova affatto in Israele. Troviamo la stessa struttura in una galleria immagini dedicata ad Abdel Fattah el-Sisi, attuale presidente dell’Egitto.

Notiamo subito la somiglianza: dal simbolo di fronte all’edificio all’entrata con gli altorilievi ai lati, così come la bandiera in alto che non ha nulla a che fare con Israele o con la Palestina. Si tratta dell’Accademia militare egiziana situata a Il Cairo, Egitto.

Conclusioni

Il video non mostra dei paracadutisti di Hamas durante il loro blitz in Israele. Non è possibile che siano i terroristi palestinesi, soprattutto perché l’edificio ripreso si trova a Il Cario, in Egitto.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: