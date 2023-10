Alto Adige, bimba di due anni scappa nel bosco di notte: ritrovata sana e salva

È stata ritrovata sana e salva in un bosco la bambina di due anni e mezzo scomparsa nella serata di ieri – mercoledì, 11 ottobre – a Sinigo, in Alto Adige. Si era allontanata dal maso, nel quale vive con la famiglia, senza che i genitori si accorgessero. L’allarme era scattato verso le 21, quando è stata notata l’assenza della piccola. Subito sono scattate le ricerche delle forze dell’ordine con una cinquantina di soccorritori e anche un’unità di cani molecolari. Dopo circa un’ora, la bambina è stata infine ritrovata nei pressi dell’abitazione, in un vicino bosco. Per festeggiare il ritrovamento – scrive l’Adige – i genitori della bambina hanno rifocillato con una bevanda calda la piccola e i soccorritori.

