«Uccidere palestinesi e israeliani innocenti è orribile», l’attrice Gal Gadot fa infuriare i fan: costretta al dietrofront

Ai follower di Gal Gadot non è piaciuta per niente una delle tante storie che l’attrice israeliana ha pubblicato su Instagram dopo l’attacco di Hamas in Israele. Al punto che lei stessa si è vista costretta a cancellare il contenuto, dopo una serie di attacchi e insulti per il testo che aveva condiviso. «Uccidere palestinesi innocenti è orribile – aveva scritto l’attrice – L’uccisione di israeliani innocenti è orribile. Se non provi lo stesso, penso che dovresti chiederti perché». La protagonista di Wonder Woman sin dallo scorso sabato si è espressa da subito a sostegno di Israele, scrivendo come primo post: «Io sto dalla parte di Israele, dovreste farlo anche voi». In diverse interviste, l’attrice ha sempre rivendicato con orgoglio l’aver prestato due anni di servizio militare obbligatorio per le forze armate di difesa israeliane. Sempre sui social, Gadot aveva scritto subito dopo i massacri di Hamas: «Il mondo non può rimanere alla finestra quando si compiono azioni terroristiche raccapriccianti come queste». Come riporta il sito israeliano Haaretz, contro l’attrice si sono scagliate anche alcune celebrità locali. A cominciate dalla commentatrice e conduttrice televisiva, Ofira Asayag, che le ha scritto di «sedersi e stare zitta». E dopo che Gadot ha cancellato la sua storia, ha commentato: «Ben fatto. Mi sono trattenuta più volte dal risponderti perché sei preoccupata per il tuo reddito e la tua carriera. Ma questa volta hai oltrepassato il limite». Dopo aver rimosso il contenuto, l’attrice ha spiegato: «Ofira, amore mio, mi dispiace se le mie parole non sono state comprese nel modo in cui le intendevo. Tutto ciò che voglio è parlare a favore di Israele nel mondo e mostrare il sostegno mondiale di fronte ai nostri critici. Continuerò a fare tutto il possibile per far sentire ovunque la protesta di Israele. Il mio cuore sanguina e sono fuori di me dal dolore per quello che sta succedendo».

INSTAGRAM | Il post della conduttrice Tv israeliana Ofira Asayag contro l’attrice Gal Gadot

