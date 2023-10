Israele: «Niente luce, acqua e benzina a Gaza fino al rilascio degli ostaggi. Distruggeremo la rete di tunnel»

Sirene di allarme continuano a risuonane nella zona centrale di Israele per i razzi lanciati da Gaza. Mentre Tel Aviv si prepara all’«offensiva totale» contro Hamas. La priorità delle forze di difesa israeliane – stando alle parole del portavoce dell’Idf (Israel Defense Forces, ndr) – è «l’attacco contro i comandanti» di Hamas, il gruppo terroristico che sabato 7 ottobre ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele provocando la morte di circa 1.300 persone. «Attacchiamo quando abbiamo informazioni che indicano la posizione di un comandante di alto rango», spiega il tenente colonnello Jonathan Conricus. E aggiunge che, da quando il gruppo terroristico ha preso il controllo della Striscia di Gaza, ha costruito una rete di tunnel sotto Gaza City fino a Khan Yunis e Rafah. Intanto il ministro dell’Energia israeliano Israel Katz dice: «Non sarà fornita elettricità, né acqua, né entreranno camion di benzina (a Gaza) finché gli ostaggi israeliani non torneranno a casa». E ancora: «Umanitarismo per umanitarismo. E nessuno ci può fare prediche sulla moralità».

Il valico

«Stiamo cercando di colpirla – afferma Conricus -. Non è destinata all’ingresso di civili. Non è un bunker per i cittadini di Gaza da utilizzare quando Israele attacca. È ad uso di Hamas e di altri terroristi in modo che possano continuare a lanciare missili e inviare terroristi». Il valico di Rafah, che collega Gaza all’Egitto – oltre ad essere utilizzato da Hamas, come spiega il militare israeliano – è considerata la via di fuga per migliaia di persone che scappano dagli attacchi israeliani e dall’isolamento imposto da Tel Aviv. Ma anche la porta d’ingresso usata dalle organizzazioni per far entrare nell’enclave gli aiuti umanitari. Più volte colpito nella notte da raid israeliani, nella giornata di ieri – secondo media locali – è stato chiuso definitamente.

L’identificazione con l’aiuto del riconoscimento facciale

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, inoltre, che cita una fonte egiziana anonima, il governo egiziano avrebbe rifiutato qualsiasi proposta di creare corridoi per i palestinesi in fuga da Gaza. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha confermato l’uccisione di Muhammed Abu Shamala. Un agente senior – spiegano i militari – delle forze navali del gruppo terroristico palestinese nella parte meridionale della Striscia di Gaza. «La casa di Abu Shamala veniva utilizzata anche per immagazzinare armi destinate ad essere utilizzate in operazioni terroristiche contro Israele», ha riferito l’esercito. Il portavoce ha, inoltre, affermato ai media israeliani che i militari hanno ucciso anche Mustafa Shahin. Ovvero un agente di Hamas che sabato ha filmato e trasmesso l’attacco omicida del gruppo terroristico nel sud di Israele.

I raid

«Chiuderemo il conto con tutti coloro che sono stati coinvolti negli orrori della guerra. Prendiamo video da Internet e li identifichiamo con l’aiuto del riconoscimento facciale», ha assicurato il contrammiraglio Daniel Hagari. Nei raid della notte scorsa sulla Striscia, inoltre, l’esercito ha più volte colpito le forze di élite Nukhba di Hamas, in particolare i suoi centri operativi di comando. Quelli – ha spiegato l’esercito – che hanno gestito l’infiltrazione nei kibbutz al di la del confine sabato scorso. «Queste forze – hanno continuato i militari – sono costituite da terroristi selezionati da alti funzionari di Hamas, designati per effettuare attacchi terroristici come imboscate, incursioni, assalti, infiltrazioni attraverso tunnel terroristici, nonché missili anticarro, razzi e fuoco di cecchini».

Gli sfollati

Nonostante l’obiettivo primario di Israele di colpire appartenenti dell’organizzazione terroristica Hamas, il bilancio dei civili uccisi nella Striscia di Gaza dai bombardamenti delle truppe di Tel Aviv continua a salire. «1.200 morti e circa 5.600 feriti», ha detto oggi il Ministero della Sanità palestinese. Mentre gli sfollati – secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), sono quasi 339.000 persone. «Lo sfollamento di massa nella Striscia di Gaza continua», ha sottolineato l’Ocha spiegando che quasi 220.000 persone hanno cercato rifugio nelle scuole gestite dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa); circa 15.000 sono fuggite nelle scuole gestite dall’Autorità palestinese; oltre 100.000 hanno trovato rifugio presso parenti e vicini o in in altre strutture religiose e civili della città di Gaza.

Truppe al confine con il Libano

Forze di riservisti israeliano sono state dispiegate al confine con il Libano. La mossa – è stato spiegato – è avvenuta nell’ambito del generale rafforzamento delle truppe nell’area nord del Paese dopo la situazione di tensione con Hezbollah, l’organizzazione paramilitare libanese alleata di Hamas. «Queste forze – scrivono i media – stanno conducendo compiti di difesa tra i quali pattugliamento e blocchi stradali in modo da assicurare la sicurezza dei residenti».

