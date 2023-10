Il segretario di Stato Usa Blinken a Tel Aviv: «Hamas vuole solo uccidere gli ebrei e Israele»

«Hamas deve essere schiacciato come l’Isis». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, arrivato oggi a Tel Aviv per una visita ufficiale. «Hamas vuole solo uccidere gli ebrei e Israele», ha detto Blinken. «Voi siete già abbastanza forti per difendervi da soli – ha continuato – ma fino a quando gli Usa esisteranno, non dovrete farlo da soli». Per quanto riguarda il supporto americano a Israele, il segretario di Stato ha spiegato: «Abbiamo dispiegato portaerei nell’est del Mediterraneo e daremo altro supporto. Garantiremo a uomini, donne e bambini presi in ostaggio che possano essere liberati».

L’incontro di Blinken proseguirà con la partecipazione del ministro della difesa Yoav Gallant e con i due nuovi ministri senza portafoglio nel nuovo governo «di emergenza» di Israele: Benny Gantz e Gadi Eisenkot, entrambi membri del partito centrista Unione Nazionale ed entrambi ex capi di Stato maggiore.

Il messaggio della Nato

La Nato ha nel frattempo inviato un messaggio al ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, che in video collegamento ha aggiornato gli Alleati sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente. «Israele non è solo», ha detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. I ministri «hanno chiarito – spiega la Nato – che Israele ha il diritto di difendersi con proporzionalità da questi atti di terrore ingiustificabili. Hanno chiesto ad Hamas di rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi e di proteggere il più possibile i civili. Gli Alleati hanno anche chiarito che nessuna nazione o organizzazione deve cercare di trarre vantaggio dalla situazione o di inasprirla». Durante la riunione a Bruxelles, il ministro della Difesa Gallant ha inoltre sottolineato come «Hamas è l’Isis di Gaza, un’organizzazione selvaggia, finanziata e sostenuta dall’Iran. Hamas è l’Isis». E poi ancora: «Siamo stati colpiti duramente. Ma non commetteremo errori: il 2023 non è il 1943. Siamo gli stessi ebrei, ma abbiamo capacità diverse», ha concluso.

Scholz: «L’Olocausto ci impone la difesa di Israele per sempre»

In mattinata il cancelliere tedesco Olaf Scholz – in una dichiarazione di governo fatta al Bundestag – aveva sottolineato come la responsabilità della Germania «derivante dall’Olocausto» impone a Berlino «il dovere perenne di difendere l’esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele», ribadisce Scholz. «In questo momento – continua -, c’è un solo posto per la Germania: quello saldamente al fianco di Israele», la cui «sicurezza» è «la ragion di Stato della Germania». Berlino, stando alle parole del cancelliere, vieterà inoltre ad Hamas di operare nel Paese. «Un’associazione come Samidoun, i cui componenti festeggiano in strada i più brutali atti di terrore, sarà vietata in Germania. La nostra legge sulle associazioni è una spada affilata e noi, in quanto Stato forte e di diritto, la useremo in questo caso», ha conluso Scholz. Il riferimento del cancelliere, implicito, è chiaramente alla manifestazione di circa 50 persone che sabato sera, il giorno dell’attacco di Hamas a Israele, si erano radunate a Neukoelln, un distretto sud-orientale di Berlino per una manifestazione pro-palestinese indetta da Samidoun. Suoi militanti, nel pomeriggio, avevano distribuito dolci a passanti «per celebrare la vittoria della resistenza», come aveva scritto su Instagram la stessa organizzazione.

L’identificazione con l’aiuto del riconoscimento facciale

Israele sta, intanto, ricostruendo sulla base di filmati le identità di quanti sabato 7 ottobre hanno preso parte agli orrori perpetrati da Hamas nei villaggi ebraici vicini a Gaza. Lo ha reso noto il portavoce militare Daniel Hagari in una conferenza stampa. In merito ha spiegato che un combattente di Hamas di nome Mustafa Shahin, che era stato ripreso mentre compiva efferatezze in uno dei villaggi israeliani, è già morto nel bombardamento della sua casa a Gaza. «Chiuderemo il conto con tutti coloro che sono stati coinvolti negli orrori della guerra. Prendiamo video da Internet e li identifichiamo con l’aiuto del riconoscimento facciale», ha assicurato Hagari. Nei raid della notte scorsa sulla Striscia, inoltre, l’esercito – stando alle parole del portavoce – ha più volte colpito le forze di élite Nukhba di Hamas, in particolare i suoi centri operativi di comando. Quelli – ha spiegato l’esercito – che hanno gestito l’infiltrazione nei kibbutz al di la del confine sabato scorso. «Queste forze sono costituite da terroristi selezionati da alti funzionari di Hamas, designati per effettuare attacchi terroristici come imboscate, incursioni, assalti, infiltrazioni attraverso tunnel terroristici, nonché missili anticarro, razzi e fuoco di cecchini», ha concluso.

Il fronte militare

L’esercito israeliano si «sta preparando alla fase successiva della guerra» con l’obiettivo di far crollare «le capacità di Hamas di mantenere la sovranità e la governabilità», sottolinea il portavoce militare Daniel Hagari. Mentre sulla Striscia di Gaza l’«assedio totale» resta: «Non sarà fornita elettricità, né acqua, né entreranno camion di benzina finché gli ostaggi israeliani non torneranno a casa», il messaggio del ministro dell’Energia israeliano Israel Katz.

