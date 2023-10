La tv di Stato siriana: «Israele colpisce gli aeroporti di Damasco e Aleppo»

Israele avrebbe lanciato raid contro gli aeroporti di Damasco e Aleppo in Siria. A riferirlo è la televisione di Stato siriana. Mentre per la radio filo-governativa Sham FM le difese aeree della Siria sono state attivate in risposta all’attacco di oggi giovedì 12 ottobre. Il raid è avvenuto il giorno prima della visita del ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, in Siria. Alcune fonti, citate da Al Alarabiya, hanno affermato che gli attacchi alle due infrastrutture del Paese avrebbero lo scopo di «interrompere le linee di rifornimento verso la Siria, dove l’influenza di Teheran è cresciuta da quando ha iniziato a sostenere il presidente Bashar al-Assad nella guerra civile iniziata nel 2011». Martedì scorso l’Israel Defense Forces hanno attaccato le postazioni siriane da dove sono stati lanciati diversi razzi – 5 per i media locali – verso il territorio israeliano. A riferirlo in quell’occasione era stato il portavoce militare dell’Ifd specificando come «una parte di questi lanci sono passati nel territorio israeliano e, con tutta probabilità sono caduti in aree aperte». I governi – scrive il Guardian – ora temono che la violenza possa sfociare in una guerra più ampia, che coinvolga i vicini di Israele, ovvero Siria e Libano.

Foto copertina: ANSA / SANA HANDOUT | Aereo della Syrian Air proveniente da Beirut mentre atterra all’aeroporto internazionale di Aleppo

