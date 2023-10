L’«offensiva totale» di Israele sulla Striscia di Gaza in preparazione. Hamas bombarda Sderot e Tel Aviv

Israele si prepara a un «incremento degli attacchi» verso la Striscia di Gaza. E la «massima priorità» al momento è «eliminare i comandanti di Hamas». A dirlo è Daniel Hagar, portavoce dell’esercito israeliano. Nell’ultima notte – tra martedì 10 e mercoledì 11 ottobre – sono stati centrati 450 obiettivi di Hamas e delle altre fazioni palestinesi, di cui 80 solo a Beit Hanoun, dove sono state colpite due banche usate dai miliziani, un tunnel e due centri operativi. Secondo l’esercito israeliano, sono 18 i miliziani palestinesi uccisi nei bombardamenti di ieri. Secondo il portavoce Hagar, si tratta di «terroristi che non erano riusciti a rientrare a Gaza e che continuavano a nascondersi in posti vicino al confine». Numeri che si sommano alle cifre già impressionanti registrate nei giorni precedenti.

«L’offensiva totale»

Secondo il ministero della Sanità di Hamas, il bilancio complessivo a Gaza è di 950 morti e circa 5mila feriti a causa degli attacchi di Israele. Al quarto giorno di guerra, insomma, Israele si prepara a lanciare un’offensiva completa su Gaza, forte dell’unità politica ritrovata nei giorni scorsi. I partiti della maggioranza di governo hanno votato per dare al premier Benjamin Netanyahu il mandato di formare un governo di emergenza nazionale, inglobando nell’esecutivo – e nello strategico gabinetto di sicurezza – l’opposizione di Benny Gantz. Per ora si tratta di un accordo informale, ma la svolta dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore. «Ho allentato tutte le restrizioni, abbiamo il controllo dell’area e ci stiamo muovendo verso un’offensiva totale» via terra, ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Tra i principali obiettivi dell’esercito di Netanyahu ci sono i capi di Hamas. Ieri, in due raid mirati, sono stati uccisi il ministro dell’Economia di Hamas, Joad Abu Shmalah, e Zakaria Mamr, membro dell’ufficio politico. Sembra però che Hamas non sia più l’unico obiettivo dello stato israeliano. Oltre alla striscia di Gaza, l’esercito israeliano è impegnato anche sul fronte Nord, dove la frizione con Hezbollah rischia di sfociare in un conflitto aperto.

La situazione a Gaza

Nel frattempo, il diluvio di razzi dalla Striscia continua. Oggi un edificio a Sderot è stato colpito senza provocare vittime, mentre a Tel Aviv le sirene d’allarme sono suonate già tre volte. A essere bersagliata nelle scorse ore è anche la città costiera di Ashkelon, dove ieri l’inviato del Tg1 e la sua troupe hanno rischiato di essere colpiti da un missile. Dopo l’intensificarsi dei controattacchi da parte di Israele, a Gaza la gente non sa più dove rifugiarsi e anche l’unico valico di uscita possibile, quello di Rafah con l’Egitto, è stato chiuso. Il ministero dell’Edilizia a Gaza ha riferito, con stime che sembrano prudenti, che 790 unità abitative sono state distrutte, mentre 5.330 hanno subito gravi danni.

Il monito dell’Onu

Ieri, da Ginevra, le Nazioni Unite sono tornate a ricordare ad Israele che l’assedio totale di Gaza è «proibito» dal diritto internazionale, mentre è stata definita «agghiacciante» la rapidità con cui si sta dipanando la guerra in questi giorni. «Le leggi di guerra devono essere rispettate – ha detto il capo degli Affari umanitari dell’Onu Martin Griffiths -. Coloro che sono tenuti prigionieri devono essere trattati umanamente. Gli ostaggi devono essere rilasciati senza indugio. I civili e le infrastrutture civili devono essere protetti. E gli aiuti umanitari, i servizi e le forniture vitali a Gaza non vanno bloccati». E proprio gli ostaggi restano una delle grandi incognite del conflitto. Al momento sono circa 200 gli israeliani trattenuti dalle milizie palestinesi. Il capo politico di Hamas Ismail Hanyeh ha avvertito che non ci saranno «discussioni sui prigionieri e sugli ostaggi in mano alle forze di resistenza» fino alla fine della campagna militare.

I milioni in criptovalute raccolti da Hamas

Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sull’attacco sferrato sabato 7 ottobre da Hamas su Israele. Secondo il Wall Street Journal i miliziani palestinesi avrebbero raccolto milioni di dollari in criptovalute nell’anno che ha preceduto l’assalto e dato il via all’escalation militare. In particolare, la Palestinian Islamic Jihad avrebbe ricevuto 93 milioni in valute digitali dall’agosto 2021 allo scorso giugno. In un arco temporale simile Hamas avrebbe ricevuto 41 milioni. Le transazioni, afferma il quotidiano americano, mettono in evidenza le difficoltà degli Stati Uniti e di Israele a tagliare alle due organizzazioni l’accesso a fondi stranieri.

Credits foto: EPA/Amos Ben-Gershom | Benjamin Netanyahu durante un meeting a Tel Aviv (8 ottobre 2023)

