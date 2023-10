I bombardamenti, le vie di fuga bloccate e il taglio ai rifornimenti: qual è la situazione nella Striscia di Gaza

Mentre Israele si prepara a lanciare un’«offensiva totale» contro Hamas, nella Striscia di Gaza la situazione è già drammatica. L’ultimo bilancio del ministero della Sanità parla di 1055 morti e 5184 feriti, di cui il 60% è rappresentato da bambini e anziani. Alle vittime si sommano poi i danni infrastrutturali. Le stime – piuttosto prudenti – delle autorità palestinesi parlano di 790 unità abitative distrutte e 5.330 gravemente danneggiate. In mattinata l’esercito israeliano ha fatto sapere di aver bombardato anche l’Università islamica a Gaza, che secondo gli israeliani «veniva usata come centro di addestramento per operativi militari dell’intelligence e per lo sviluppo della produzione di armi». I massicci bombardamenti aerei sono andati avanti per tutta la notte e hanno distrutto anche la casa di Mohammed Deif, lo stratega dell’assalto di Hamas dei giorni scorsi. Nell’attacco sono morti suoi fratelli e altri membri della famiglia, compresi il figlio e la nipote. Altri parenti di Deif sarebbero rimasti intrappolati tra le rovine dell’edificio.

Il blocco di Israele

Oltre ai continui bombardamenti aerei da parte dell’esercito israeliano – una rappresaglia dopo il massiccio attacco sferrato da Hamas lo scorso 7 ottobre – ci sono poi le conseguenze dei tagli ai rifornimenti di energia elettrica, acqua, gas. A partire dalle ore 14 di oggi, mercoledì 11 ottobre, Gaza resterà al buio. A quell’ora – ha spiegato Jalal Ismail, dell’Autorità per l’energia – la centrale elettrica smetterà di funzionare a causa dell’esaurimento del carburante rimasto. È la conseguenza del blocco totale imposto dallo Stato israeliano.

Gli aiuti umanitari

Nei giorni scorsi la situazione ha fatto levare i primi campanelli d’allarme anche tra i banchi delle Nazioni Unite e dell’Unione europea. La posizione di Bruxelles in merito è piuttosto chiara: «Israele ha il diritto di difendersi, ma deve agire nel rispetto del diritto internazionale e del diritto umanitario», ha tuonato ieri l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell. Il timore è quello di dover assistere a una tragedia umanitaria, con il blocco imposto da Israele che costringe 2 milioni di persone a vivere in condizioni disumane. Da qui la decisione dell’Unione europea (e non solo) di non sospendere gli aiuti umanitari per il popolo palestinese. «I civili di Gaza vivono un’impotenza difficile da descrivere e sono destinati a rimanere lì, sperando che la bomba successiva non cada sulla loro casa, ma di lato, e non li uccida», ha denunciato oggi Fabrizio Carboni, della Croce Rossa Internazionale, in un’intervista a La Stampa.

I corridoi di fuga bloccati

Uno degli altri problemi per gli abitanti di Gaza riguarda le vie di fuga. Dopo l’intensificarsi degli attacchi da parte di Israele, i civili non sanno più dove cercare riparo, con l’unico valico di uscita – quello di Rafah con l’Egitto – che è stato chiuso a causa di alcuni bombardamenti. Secondo l’emittente americana Nbc, il governo americano sarebbe al lavoro creare un corridoio che consenta ai civili palestinesi che vogliono scappare dalla guerra di farlo. In queste ore, il presidente Joe Biden si starebbe coordinando con altri Paesi per trovare una soluzione. Secondo le stime dell’Onu, sono circa 264mila gli sfollati nella Striscia di Gaza. Un numero, precisa l’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, che è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Credits foto: EPA/Mohammed Saber | Una donna palestinese dopo che un attacco aereo israeliano ha distrutto il quartiere Al-Ramal, a Gaza City (10 ottobre 2023)

