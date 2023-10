Chi è il supericercato Mohammed Deif, comandante militare di Hamas

Il suo nome di battaglia è Mohammed Deif, ha annunciato lui l’offensiva di Hamas. E ora è luì, Mohammed Diab al Masri (questo il suo vero nome), l’uomo più temuto nel conflitto israelo-palestinese. Anche il più ricercato. Nel 2014 la sua casa fu bombardata ma lui riuscì a scappare. Nato a Khan Younis, a Gaza, ha studiato. Come riporta il Corriere della Sera in gioventù ha perfino coltivato la passione del teatro, interpretando il ruolo di Abu Khaled in un’opera intitolata “Il pagliaccio”. Allievo di Yaya Hayyash, l’ingegnere macchina degli attacchi suicidi degli anni ‘90, è riuscito a prendere il suo posto dopo la morte. Forte nei sequestri di persona è riuscito a far crescere l’arsenale di Hamas. Nello specifico le Brigate Ezzedine al Qassam sono passate dai Kalashnikov ai droni e ai razzi nel giro di pochi anni. Hanno provato ad ucciderlo almeno sei-otto volte. Nel 2014 hanno bombardato la sua abitazione, uccidendo una delle mogli e una figlia. Lui no, continua a vivere. E impartire ordini. Senza telefono, solo con messaggeri e con appelli fatti circolare sul web.

