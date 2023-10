L’annuncio di Hamas: «Abbiamo rilasciato una donna e i suoi due figli». Il video degli ostaggi liberati trasmesso da Al Jazeera

Hamas ha diffuso un filmato attraverso i canali dei miliziani delle brigate Ezzedin al-Qassam che mostrerebbe il rilascio di tre ostaggi israeliani. Si tratterebbe di una donna, una colona, e dei suoi due figli, rapiti durante gli attacchi del 7 ottobre scorso con i quali Hamas ha colpito Israele entrando dalla Striscia di Gaza. «Una colona israeliana e i suoi due figli sono stati rilasciati dopo essere stati detenuti durante gli scontri», si legge nel comunicato delle brigate. Il filmato è stato mandato in onda dall’emittente televisiva araba Al-Jazeera. Sul sito della testata viene sottolineato come le immagini siano state girate da lontano e che sembrerebbero mostrare la liberazione di tre prigionieri, una donna e tre bambini, non ancora identificati. Non è chiaro quando sia stato girato il filmato.

Leggi anche: