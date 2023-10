Razzi dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele: colpito l’ospedale per bambini di Ashkelon – Il video

Nuova ondata di razzi dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele. L’ospedale per bambini di Ashkelon è stato colpito ma, stando a quanto riferisce una portavoce della struttura sanitaria, non risultano vittime. I media locali parlato di alcuni feriti, almeno due. «Il centro di sviluppo infantile dell’ospedale Barzilai di Ashkelon è stato colpito direttamente da un proiettile proveniente da Gaza», dichiara la portavoce. Nei filmati disponibili si vede il centro completamente distrutto con perdite d’acqua in tutta la struttura. Poche ore prima i media israeliani avevano riferito di un nuovo allarme diffuso dalle sirene. Nella giornata di ieri, 10 ottobre, poco dopo lo scadere dell’ultimatum lanciato da Hamas è partita una pioggia di razzi, con uno dei missili lanciati da Gaza che ha colpito l’Hotel Regina di Ashkelon.

Hamas aveva fissato alle 17 (le 16 in Italia), il limite massimo affinché la popolazione abbandonasse la città nel Sud di Israele, a 40 km a Nord dalla Striscia di Gaza. Intanto, mentre Israele si prepara a lanciare un’«offensiva totale» contro Hamas, a Gaza la situazione continua a essere drammatica dopo i tagli ai rifornimenti di energia elettrica, acqua, gas e i continui bombardamenti aerei da parte dell’esercito israeliano. Jalal Ismail dell’Autorità per l’energia, ha fatto sapere che l’unica centrale elettrica attiva ha esaurito il carburante rimasto e ha smesso di funzionare a causa del blocco totale imposto dallo Stato israeliano.

