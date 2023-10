Como, accoltella alla gola la fidanzata. Tenta la fuga ma ci ripensa e chiama la polizia. Lei è gravissima, lui agli arresti

L’aggressione, la tentata fuga e poi il ripensamento. Ieri sera a Como, in via Nino Bixio, Michael Patellaro, 25enne nato a Varese, ha aggredito intorno alle 22 e 30 la sua fidanzata di 21 anni che conviveva con lui da circa un mese. La giovane sarebbe stata colpita ripetutamente con un coltello da cucina, ritrovato nell’appartamento dagli inquirenti, per poi subire un profondo taglio alla gola. «Ho combinato un guaio», avrebbe detto Patellaro ai soccorsi al telefono, allertandoli delle condizioni della ragazza. Il 118 l’ha infatti trovata sul letto, in un lago di sangue, con varie ferite di arma da taglio sul torace ma la più grave all’altezza della gola. La 21enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove si trova in terapia intensiva ed è ritenuta in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della polizia, Patellaro avrebbe aggredito la fidanzata dopo una lite. Il 25enne avrebbe anche tentato di fuggire: avrebbe preso soldi e bancomat, anche della ragazza, per poi dirigersi alla stazione ferroviaria di Como che dista qualche centinaio di metri da via Nino Bixio. Patellaro avrebbe però deciso di tornare indietro e così, una volta a casa, ha chiamato i soccorritori. Il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio, ma una volta in questura ha iniziato ad avere atteggiamenti minacciosi che sono culminati con l’aggressione di un agente.

