Quella volta che Elena Basile scivolò e cadde davanti ad Alessandro Orsini: «Io sono un lupo mannaro»

L’irruzione nella scena mediatica di Elena Basile, ex ministra plenipotenziaria che ha partecipato a molti trasmissioni come ospite su Hamas e Israele, ha trovato un estimatore in Alessandro Orsini. Il professore della Luiss l’ha difesa nei giorni scorsi su Facebook. E oggi racconta un aneddoto che a suo parere dovrebbe raccontare il grande carattere dell’ex diplomatica italiana. Succede tutto dietro le quinte della Festa del Fatto il 23 settembre 2023: «Sceso dal palco, Elena Basile camminava al mio fianco cadendo violentemente con il viso rivolto verso il suolo. Mi sono spaventato moltissimo. L’ambasciatrice è rimasta immobile per un tempo che mi è sembrato infinito. Quando le ho teso la mano, si è voltata di scatto con il volto deformato e mi ha detto: “Orsini, io sono un lupo mannaro!”».

Secondo Orsini il gesto serve a capire (sarcasticamente) che Basile «non è come Alessandro Orsini, è molto peggio. È cattiva, è malvagia, è feroce. Elena Basile è il male! È una persona pericolosa. Serrate i bimbi a casa e non fateli uscire affinché non scoprano mai quale sia il livello culturale della Repubblica e del Corriere della Sera. Scagliatevi contro la mannara!». Poi, più seriamente: «Purtroppo è così: in materia di sicurezza internazionale, l’Italia è un Paese di scemi mannari». Orsini rivela anche un retroscena che riguarda Corrado Formigli e Piazzapulita. Secondo lui il conduttore gli ha telefonato prima della puntata e gli ha detto: «Alessandro, tranquillo, questa sera chiamo in trasmissione una persona contro la quale tutti gli scemi d’Italia si scaglieranno e tu sarai finalmente libero». Chissà perché, poi alla fine è andata diversamente.

