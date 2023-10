Eclissi anulare, le immagini del cerchio di fuoco nel cielo delle Americhe – Il video

Un cerchio di fuoco sul cielo delle Americhe. Alle ore 18.30 italiane di oggi sabato 14 ottobre, l’eclissi anulare di Sole – non visibile dall’Europa – ha dato spettacolo, lasciando senza fiato per 5 minuti i suoi spettatori. In particolare gli abitanti di Stati Uniti (soprattutto in Oregon e Texas) e Messico. Ma anche, seppur parzialmente, chi si trovava in Brasile, Belize, Colombia, Panama, Nicaragua, Honduras e Costa Rica. La Luna nuova ha attraversato lo spazio fra la Terra e il Sole, fino a coprire parzialmente con la sua ombra il disco solare, lasciando visibile solo un gigantesco anello luminoso. La Luna ha proseguito poi il suo cammino, separandosi dalla nostra stella. In Europa il fenomeno non è stato visibile, ma le immagini sono arrivate anche in Italia, tramite il «Virtual Telescope», da numerosi osservatori americani di Arizona, Utah, California, Panama, Florida e New Mexico.

Quando si verifica?

L’eclissi anulare di Sole si verifica quando la Luna si inserisce tra Sole e Terra nel momento in cui si trova nel punto giù distante dalla Terra, ovvero l’apogeo. Per questo motivo appare più piccola e quando passa davanti al Sole la sua ombra non riesce a coprire le parte più esterna, lasciando visibili i contorni della nostra stella. Il prossimo appuntamento con un’eclissi, questa volta visibile dall’Europa, è con l’eclissi parziale di Luna del 28 ottobre. La fase di totalità sarà osservabile anche dall’Italia.

