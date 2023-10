Montebelluna, scontro tra un furgone e un bus di linea: due morti e tre feriti

Un autobus di linea e un furgone bianco si sono scontrati questo pomeriggio, sabato 14 ottobre, intorno alle 15.30 sulla strada che collega Montebelluna con Caerano di San Marco, in provincia di Treviso. Nell’impatto sono morte due persone ed è rimasta gravemente ferita un’altra, tutti passeggeri del furgone. Gli altri due feriti lievi sono stati portati all’ospedale di Montebelluna, e si trovavano a bordo del bus, un mezzo della compagnia di servizio Mom. Il ferito grave è stato trasferito con l’elisoccorso a Treviso ed è ricoverato in rianimazione. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del distributore Eni di via Bassanese, in corrispondenza delle vetrerie Zanatta, lungo la provinciale 248. Sul posto sono arrivate ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco insieme alle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un sorpasso azzardato da parte del mezzo privato.

