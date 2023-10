Varsavia, si arrampica su un monumento e minaccia di farsi esplodere: l’intervento dei negoziatori risolve tutto – Il video

Attimi di terrore in centro a Varsavia, dove oggi – sabato 14 ottobre – un uomo si è arrampicato su un monumento e ha minacciato di farsi esplodere. La polizia polacca ha isolato la piazza e recintato tutta l’area intorno al Monumento alle vittime del disastro di Smolensk, realizzato per commemorare le 96 persone che hanno perso la vita nell’incidente aereo del 2010, compreso il presidente polacco Lech Kaczynski. Sul posto sono intervenuti alcuni negoziatori, che alla fine hanno convinto l’uomo a scendere e consegnarsi alle autorità. La minaccia di compiere un attentato in pieno centro a Varsavia arriva alla vigilia delle elezioni in Polonia, che domani vedrà il primo ministro uscente Mateusz Morawiecki sfidare l’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Non è chiaro se l’azione dimostrativa dell’uomo avvenuta oggi nella capitale polacca sia in qualche modo riconducibile all’appuntamento elettorale di domani o alla situazione in Medio Oriente.

