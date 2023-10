Trieste, van si schianta contro guard-rail: circa 20 persone in ospedale, la metà sono bambini

La notte scorsa, a Rabuiese, nei pressi del confine con la Slovenia, un furgone guidato da un passeur (chi organizza il trasporto clandestino di persone attraverso un confine) non si è fermato all’alt della polizia. Ne è scaturito un inseguimento, al termine del quale il mezzo si è schiantato contro il guard-rail. A causa dell’impatto, una decina di bambini sono finiti all’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste, e altrettanti adulti. Tra loro ci sono anche le mamme dei piccoli, che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale di Cattinara. Si tratta di migranti che viaggiavano a bordo del furgone. Sul furgone viaggiavano complessivamente 21 persone. Dieci bambini sono stati portati all’ospedale pediatrico e quattro adulti a Cattinara. Tutti hanno riportato lievi ferite e contusioni e sarebbero stati dimessi in mattinata. Le altre persone non hanno avuto problemi e sono state prese in carico dalla polizia. L’incidente è avvenuto nel territorio del comune di Muggia. Sul posto sono intervenuti anche operatori del 118 con ambulanze e vigili del fuoco.

