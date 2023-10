Cosa sappiamo del calciatore del Milan Emil Roback in prestito al Norrköping scomparso da 14 giorni

Emil Roback, attaccante classe 2003 del Milan, da due settimane non si presenta agli allenamenti della squadra svedese dove è in prestito, l’IFK Norrköping. L’allarme è stato lanciato dal direttore sportivo Tony Martinsson alla testata Norrköpings Tidningar: «Voglio sapere se sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cosa possiamo fare di più». Roback era approdato a Milanello nel 2020 dopo una trattativa che si era conclusa con l’acquisto del cartellino del giocatore a 2 milioni di euro. Il suo arrivo era stato favorito dagli elogi di Zlatan Ibrahimovic che nel 2019 aveva acquistato il 25% delle azioni della squadra svedese. «Non è un tipico giocatore svedese», aveva dichiarato la punta a MilanNews, «È il futuro della Svezia, posso dirlo ora. È un giocatore di un livello completamente diverso». Ma dopo il debutto negli ottavi di coppa Italia contro il Genoa, il 13 gennaio 2022, la sua esperienza era proseguita in Danimarca, in prestito al Nordsjælland e poi ancora in prestito al Norrköping.

«Non è andata come previsto, lo dico io stesso. Prendo questa esperienza come viene. Poi dipende anche dall’allenatore, ma io cerco di dare sempre il massimo», aveva confessato con amarezza il giocatore di nazionalità svedese che ha accumulato tre presenze e tre reti nell’under 16 e cinque presenze con un solo gol nell’under 17. Il ds del Norrköping spera ancora che il giovane possa farsi vivo nei prossimi giorni: «Voglio che venga qui. Poi dobbiamo trovare un accordo che vada bene per tutti. Non ho perso la speranza che torni, ma è difficile saperlo quando non riusciamo a contattarlo da 14 giorni». Il Milan, che detiene il cartellino fino al 2025, in queste ore è in contatto con il club svedese e con l’agente del ragazzo. Nei prossimi giorni era previsto un incontro chiarificatore tra club e giocatore.

Leggi anche: