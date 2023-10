Da «Blu Cina vs Blu estoril» a Meloni che lo caccia fuori di casa – I migliori meme sul fuorionda di Giambruno

Persino l’hashtag #bluestoril è entrato in tendenza su X. Cercando #giambruno, poi, i meme si sprecano. La rassegna che segue non rende giustizia, forse, all’eccesso di ironia che ha travolto i social dopo la pubblicazione del fuori onda di Andrea Giambruno. Il video del servizio di Striscia la Notizia circola su tutte le piattaforme. Tantissimi i commenti in difesa della giornalista Viviana Guglielmi che, in studio, sembrerebbe non aver gradito gli apprezzamenti che il conduttore e compagno di Giorgia Meloni le ha rivolto. Alle critiche, si accavallano le battute: «Cinquante sfumature di blu estoril» è uno dei meme che, come spesso accade, va per la maggiore. Oltre la reinterpretazione del titolo del libro di E. L. James, molte le scene del Diavolo veste Prada, un cult per i creator che ironizza su moda e outfit. Qualcuno insiste sul machismo di Giambruno, altri invece irridono le sue qualità di tombeur de femmes: «Per conquistarla, dille “blu estoril”». La maggior parte dei meme, però, si concentra sul ritorno a casa di Giambruno nella serata di ieri, 19 ottobre: l’arrabbiatura di Giorgia Meloni è l’immagine più utilizzata per cavalcare il caso del conduttore.

