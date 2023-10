L’Egitto apre agli aiuti per Gaza. L’ex premier di Israele: «Sarà un’operazione brutale e sanguinaria»

A quasi due settimane dall’attacco sferrato da Hamas su Israele, l’Occidente attende ancora di capire quanto dura sarà la reazione del governo di Tel Aviv contro l’organizzazione terroristica palestinese. Ieri il viaggio di Joe Biden in Israele è servito anche a questo: a convincere il premier Benjamin Netanyahu a non commettere «gli stessi errori degli Stati Uniti dopo l’11 settembre». A offrire qualche dettaglio in più su cosa potrebbe succedere ora in Medio Oriente è l’ex premier israeliano Ehud Olmert, che in un’intervista alla Stampa dice: «Parlare di compromesso diplomatico oggi non ha senso, non ci sarà altro che una operazione brutale e sanguinaria, rispetto alla quale spero solo che Israele sappia creare le condizioni per ridurre al minimo i danni collaterali». Secondo Olmert, primo ministro dal 2006 al 2009, il «nodo vero è l’Iran» e il maggior deterrente a un allargamento del conflitto è «la presenza militare americana nella regione». Olmert sostiene poi che Netanyahu sia ormai «al capolinea» e che la sua retorica in questi giorni sia stata «estremamente esasperata, inappropriata e inadeguata». Sulle reazioni internazionali, l’ex premier israeliano aggiunge: «L’Occidente, che ha velocemente dismesso la pietà per le vittime israeliane ed è passato a quelle palestinesi, stavolta mi ha sorpreso. Dobbiamo farci i conti».

I bombardamenti su Gaza

Nel frattempo i bombardamenti aerei su Gaza continuano. L’aviazione israeliano ha fatto sapere di aver ucciso la scorsa notte Rafat Harb Hussein Abu Hilal, capo dei “Comitati di resistenza popolare”, una delle fazioni armate che fiancheggiano Hamas. Nel 2006, quegli stessi Comitati parteciparono al rapimento del soldato israeliano Gilad Shalit, un ostaggio che fu tenuto a Gaza per cinque anni e che fu rilasciato nel contesto di uno scambio di prigionieri. In altri attacchi condotti la scorsa notte, ha aggiunto il portavoce dell’aviazione di Tel Aviv, sono stati uccisi anche «10 terroristi di Nukhba», l’unità di élite di Hamas.

Lo sblocco degli aiuti umanitari

A proseguire sono anche gli sforzi per cercare di garantire aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza. Il servizio stampa del ministero delle Emergenze russo ha annunciato la partenza di un volo speciale con 27 tonnellate di aiuti. «Su istruzioni del presidente russo e per conto del governo – si legge nella nota del Cremlino -, l’aereo del ministero consegnerà un carico umanitario alla popolazione della Striscia», si legge nella nota. Il volo è partito dall’aeroporto di Ramenskoye, nella regione di Mosca, ed è diretto allo scalo internazionale di El Arish, Egitto. E proprio il Paese di Al-Sisi, complice la mediazione di Joe Biden, ha annunciato l’apertura al passaggio «in maniera sostenibile» degli aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Tutto questo mentre centinaia di camion sono ancora parcheggiati davanti ai cancelli del confine. Ancora non è chiaro quando gli aiuti potranno iniziare a entrare a Gaza, ma Martin Griffiths – sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza dell’Onu – ha auspicato che tali aiuti siano «sicuri e consistenti», nell’ordine di 100 camion al giorno.

Credits foto: EPA/Maxar Technologies | Una foto aerea del valico di Rafah, che collega Gaza all’Egitto (15 ottobre 2023)

Leggi anche: