Adele, la confessione shock al concerto: «Sono stata alcolista per anni: quanto bevevo durante il lockdown»

Ha stupito i suoi fan la cantante Adele, quando durante un suo concerto a Las Vegas ha svelato di essere stata un’alcolista. Appena tre mesi fa la cantante ha deciso di smettere di bere, in particolare il vino da cui ha ammesso di essere stata dipendente per diversi anni, come riporta il Daily Mail. Durante l’esibizione sul palco del Colosseum Ceasar’s Palace, Adele ha cominciato a chiacchierare con un fan, che ha ammesso di aver bevuto per diverse ore: «Goditi il tuo whisky sour – ha detto la cantante – sono molto, molto invidiosa». Dopo di che, ha provato a spiegarsi meglio: «Ho smesso di bere circa tre mesi fa. Però, la sobrietà è noiosa. Durante i miei vent’anni, ero quasi sempre una vera e proprio alcolista. Così ho deciso di darci un taglio. Ho rinunciato anche alla caffeina». Adele ha spiegato di aver deciso di smettere di bere dopo il lockdown per la pandemia Covid. Nel periodo di costrizione in casa, la cantante ha ammesso di essere arrivata a bere anche quattro bottiglie di vino al giorno prima di pranzo. E ricorda: «Volevo finire il mio album, 30. Però stavamo sempre in casa ubriachi». Dei suoi problemi con l’alcol, Adele ne aveva parlato anche nel 2022 in un’intervista con Oprah Winfrey, quando aveva raccontato della dipendenza collegandola all’alcolismo di suo padre: «Ho sempre avuto una stretta relazione con l’alcol – aveva raccontato – Ne sono sempre stata affascinata. È ciò che ha tenuto mio padre lontano da me, quindi ho sempre voluto sapere cosa c’era di così bello». Dopo che suo padre, Mark Evans, è morto per un cancro all’intestino nel 2021, Adele aveva detto di aver smesso. Ma di essere ricaduta nella dipendenza dall’alcol. Finché non ha iniziato un percorso di riabilitazione, che dopo la pandemia le ha fatto ammettere di aver ricevuto effetti molto positivi sul suo fisico e sul suo lavoro dopo aver abbandonato vino e caffè.

