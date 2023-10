Barcellona, manifestanti pro Palestina sostituiscono le bandiere di un hotel con quelle palestinesi – Il video

Stanno diventando virali sui social le immagini di un centinaio di manifestanti filo-palestinesi che hanno occupato per circa un’ora un hotel nel centro di Barcellona, il Cortes, acquistato recentemente, a detta della folla, da Nitsba, una società israeliana. Nel video si vede la folla rimpiazzare le bandiere di diversi stati europei con quelle palestinesi. La protesta ha provocato la dura condanna dell’ambasciata israeliana, tramite le parole della diplomatica Rodica Radian-Gordon: «L’ambasciata israeliana in Spagna condanna fermamente l’atto brutale e antisemita di oggi contro un hotel di Barcellona. Chiediamo una condanna inequivocabile degli attacchi contro i cittadini ebrei, spagnoli o israeliani, le loro sinagoghe e le loro proprietà». Secondo quanto riporta El Mundo i Mossos d’Esquadra, tra le 90 e le 100 persone che partecipavano a una manifestazione pro-palestinese sono entrate nella hall dell’albergo, situato in Carrer Santa Anna. La folla ha poi lasciato l’edificio in modo spontaneo dopo il blitz.

