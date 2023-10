Meloni dopo la rottura con Giambruno: «Sto molto bene». La risposta sulla «parte politica» del suo post

Dopo il post con cui ha annunciato la rottura con il suo compagno Andrea Giambruno, la premier Giorgia Meloni ha ripetuto che sull’argomento non vuole più parlarne. A margine del vertice al Cairo sul conflitto israelo-palestinese, la premier ha risposto a chi le ha chiesto se le è costato molto partecipare di persona al summit in Egitto, proprio il giorno dopo l’esplosione del caso sulla sua vita privata. «Sto bene – ha risposto Meloni – sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre». Nel suo post però c’è chi ha interpretato un passaggio anche in chiave politica. In particolare quello in cui Meloni fa riferimento a presunti tentativi di metterla in difficoltà, usando la sua vita privata: «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». Su quelle frasi, Meloni ha negato che quella frase avesse un significato diverso da quello personale: «Non c’è una parte politica – ha ribadito la premier – di questo non voglio più parlare, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo».

Leggi anche: