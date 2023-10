Milano, alla manifestazione pro Palestina spunta Anna Frank con la kefiah. «Israele sta facendo la stessa cosa che la Germania ha fatto con gli ebrei» – Il video

Sono 20mila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno partecipato alla manifestazione in solidarietà alla Palestina a Milano. Lungo il corteo sono state lasciate alcune scritte come “Free Gaza“. Ma tra i tanti i cartelli dei partecipanti, spicca uno con l’immagine di Anna Frank con la kefiah. «Perché penso che Israele stia facendo la stessa cosa che la Germania ha fatto con gli ebrei», dice la giovane che la espone, intercettata dalle videocamere di Local Team.

L’immagine di Anna Frank con la kefiah, che ricordiamolo non è una sciarpa, bensì un copricapo tradizionale della cultura araba e mediorientale, sta sollevando una certa polemica sui social. Non è la prima volta che la bambina simbolo della Shoah è stata utilizzata in modo inappropriato. Ricordiamo pochi anni fa gli adesivi antisemiti con il fotomontaggio di Anna Frank, con la maglietta della Roma, incollati alle vetrate dello Stadio Olimpico. Anche stavolta il caso indigna. «Telefono rigorosamente americano ultimo modello, ignoranza cosmica tanto da non sapere neanche il nome della “sciarpa” disegnata e un messaggio macabro enunciato come se nulla fosse», osserva un utente su Twitter vedendo la clip di Local Team. Non è l’unico a non apprezzare l’intervento della ragazza milanese. «Sono sotto shock», aggiunge una utente. «Mi mettono tristezza per la loro ignoranza», è un altro commento che si legge su X.

