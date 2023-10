Fazio, la provocazione a Muschio Selvaggio: «Salvini mi voleva ancora in Rai, assieme a Fedez e Saviano»

Sotto sotto Fabio Fazio conserva la convinzione che anche alcuni tra i suoi critici più duri oggi al governo, ad esempio Matteo Salvini, non avrebbe voluto la sua partenza dalla Rai. Ospite di Fedez e Mr. Marra in una puntata del podcast Muschio Selvaggio, che riparte lunedì 23 ottobre, il conduttore di Che tempo che fa torna sullo strappo con viale Mazzini e il suo arrivo a Discovery. E ribadisce: «Non ho mai detto che mi hanno cacciato: è chiaro che quando stai 40 anni in un posto, è come una casa e quando ti dicono che l’affitto non si rinnova, un po’ di spaesamento c’è. Le motivazioni solide – spiega Fazio – le avevo avuto negli anni precedenti, c’erano molti post di Salvini che mi riguardavano… ma sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi e Saviano pure!».

Lo stop di Saviano

A proposito di Insider, faccia a faccia con il crimine, il programma di Saviano che è sparito dal palinsesto della Rai, Fazio ha commentato: «Il fatto che non vada più in onda non ha alcun senso e nessuna utilità. Tu puoi non mandare in onda un programma perché non funziona, ma non puoi non mandarlo in onda perché l’ha fatto lui. Roberto è uno dei più grandi intellettuali contemporanei, uno scrittore protetto dallo Stato che non può andare sulla tv di Stato, è un paradosso… ed è assurdo rinunciare al suo valore».

La Rai oggi

Sulla tv pubblica oggi, il conduttore spiega: «L’idea della televisione come momento collettivo è residuale ed è quello semmai l’obiettivo grande che dovrebbe svolgere la tv pubblica: ritrovare momenti in cui il pubblico generalista si possa riconoscere proprio in chiave di unità, però è un lavoro grande che implica un cambiamento radicale che secondo me non è più pensabile». Sul debutto con altissimi ascolti registrato nella prima puntata sul Nove, Fazio ammette: «Ho gioito… un attimo, il 10% è un risultato insperato… sarebbe stato peggio fare un terzo! Adesso non potrà che peggiorare, dopo un successo clamoroso si può solo scendere!».

Leggi anche: