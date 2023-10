Mistero a Fregene: uno yacht di 16 metri, senza nessuno a bordo, si arena sulla spiaggia del Villaggio dei pescatori

Verso le 17 di oggi, 22 ottobre, uno yacht denominato Carpe diem, di immatricolazione francese, si è arenato sul litorale di Fragene, a Nord di Roma. Quando i militari della capitaneria di porto hanno raggiunto l’imbarcazione di 16 metri, incagliata sulla spiaggia del Villaggio dei pescatori, la sorpresa: a bordo non hanno trovato nessuno. Sono partite le indagini per risalire alla proprietà dello yacht e alla rotta compiuta prima di arenarsi. Tra le piste battute dagli inquirenti, quella del furto e dell’abbandono dell’imbarcazione. Al momento dello spiaggiamento pare che Carpe diem avesse un motore acceso e uno spento. Gli spazi interni sono stati trovati in subbuglio, ma non è chiaro se il disordine sia stato causato da qualcuno in cerca di beni di valore o semplicemente dal moto ondoso. La capitaneria ha anche fatto un sopralluogo nelle zone di mare vicine allo spiaggiamento, senza però scoprire elementi utili alle indagini. La barca, scrive l’Ansa, è stata oggetto di molte compravendite negli scorsi anni che, tuttavia, non hanno mai coinvolto proprietari italiani. A bordo sono stati rinvenuti degli scontrini che farebbero ipotizzare che, recentemente, l’imbarcazione abbia fatto tappa sulla costa di Lecce e a Marina di Camerota.

