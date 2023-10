Hellas Verona-Napoli, pioggia di insulti razziali dagli spalti scaligeri: «Ter*one di mer*a» – Il video

I social sono pieni di video di tifosi dell’Hellas Verona che insultano i rivali napoletani prima, durante e alla fine del match tra le due squadre. Ieri, al Bentegodi, il club ospite, detentore dello scudetto, ha vinto per 1-3 contro gli scaligeri. Ma sono le offese e le aggressioni verbali a far parlare ancora della sfida, a distanza di un giorno. All’ingresso dello stadio, una pioggia di insulti ha travolto una coppia di tifosi campani, riconosciuti come tali dai veronesi per la maglietta azzurra. Ritenendo rischiosa la loro passeggiata verso i cancelli dell’impianto, la polizia è dovuta intervenire a mo’ di scorta dei due. Poi, è diventato virale il video di un tifoso dell’Hellas che dagli spalti, in un monologo infarcito di bestemmie, grida: «Reddito di cittadinanza, figlio della mer*a, napoletano di mer*a, ter*one di mer*a».

A biasimare le calunnie, su Instagram, è intervenuto anche un calciatore del Napoli: «Grande partita e grande gruppo. Fiero di essere terrone. Forza Napoli sempre», ha scritto Gianluca Gaetano, centrocampista entrato nei minuti finali del match. In un 21 ottobre di violenza nel mondo del calcio, non sono mancati nemmeno gli scontri tra le due tifoserie: fumogeni, ordigni, sassaiole, atti di teppismo alla stazione ferroviaria del capoluogo di provincia e nei pressi dello stadio. Alla fine, sono stati detenuti temporaneamente decine di persone per l’identificazione. La questura ha emesso 36 daspo.

Leggi anche: