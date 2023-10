Roma, chiude lo strip club a due passi dal Colosseo. Il cartello per le ballerine: «Vietato avere il ciclo nei fine settimana»

Uno dei più conosciuti strip club di Roma, il Poppea, è stato chiuso. Il locale, in via Capo d’Africa, ad appena duecento metri dal Colosseo ha ricevuto uno stop dopo la visita dell’Asl. A parlarne è Repubblica Roma, specificando che l’attività è stata chiusa perché non garantite le misure di sicurezza necessarie. Durante il controllo dei sanitari, accompagnati da municipale, polizia e guardia di Finanza, sono emerse altre anomalie. Nelle borsette di alcune ballerine è stata trovata della sostanza stupefacente, cocaina. E nel camerino spiccava un cartello equivoco e decisamente poco elegante firmato dalla direzione del locale: «È severamente vietato avere il ciclo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato». Una goliardata, precisa il legale del gestore del Poppea. «Il mio assistito — ha spiegato l’esperto penalista Maurizio Sangermano a Repubblica — ha sottolineato agli stessi agenti che si trattava di una burla, alcuni di loro hanno capito e hanno sorriso». «Stiamo presentando tutta la documentazione che attesta come il locale sia in regola. Siamo ottimisti sul fatto che — sottolinea l’avvocato Sangermano — il club possa essere prossimamente riaperto». Il Poppea annovera tra i suoi clienti, anche per la sua posizione centrale, una clientela facoltosa: imprenditori, politici locali, ex calciatori della Roma.

(in copertina foto Ivan Belokon su Unsplash)

