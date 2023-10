Lo spot della pesca dell’Esselunga con Andrea Giambruno e Giorgia Meloni – Il video

Sui social l’account Il Grande Flagello ha rifatto il celebre e discusso spot della pesca dell’Esselunga con Andrea Giambruno e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo spot era già stato sfruttato per alcuni meme dopo l’annuncio della premier della separazione dal suo storico compagno per via di alcuni fuori onda. Stavolta la clip è generata sfruttando l’uso della IA. La pubblicità originale non era dispiaciuta alla presidente del Consiglio che all’epoca la definì «bella e toccante».

