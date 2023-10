La Formula 1 a noleggio con 1.500 euro: tutti piloti per un giorno a Monza

Rosario Campagna, 58 anni, è il fondatore di Puresport, la società che ha 20 giornate in esclusiva sul circuito di Monza per far correre gli appassionati del volante. Offre Lamborghini, Ferrari e la Mercedes usata come safety car durante i Gran Premi. Ma ci sono anche le Formula 3 e la Jordan di Damon Hill che risale al 1999». I clienti, spiega il Corriere di Milano, arrivano da tutto il mondo. Un giro di pista con una Ferrari 296 Gtb costa 329 euro, 3 giri 899, 5 giri 1.549. C’è anche la possibilità di fare un briefing con i piloti, la tuta e l’attrezzatura tecnica, una ricognizione di pista in van e il diploma finale. «L’autodromo più richiesto è proprio Monza dove abbiamo l’esclusiva», spiega Campagna. «Portiamo le nostre auto anche a Imola, Hockenheim, Spa, Mugello, Valencia per un totale di 50 giorni all’anno».

A voler sentire l’ebbrezza dei 290 chilometri orari sono in prevalenza uomini dai 30 ai 65 anni. Arrivano da Svizzera, Germania, Austria, Stati Uniti Canada, Hong Kong e Venezuela. Arrivano a spendere anche 10 mila euro per correre qualche minuto. Il prossimo appuntamento a Monza è il 4 novembre. Chi sceglie di guidare una monoposto deve partecipare a un percorso di formazione “Road to race”. «È destinato a chi ha la competizione nel sangue. Mettiamo a disposizione anche un team di piloti, ingeneri, tecnici e meccanici per rendere la vettura sempre più performante». Tra i clienti anche il calciatore Pato e Jarno Trulli, che ha noleggiato un’auto per cinque giorni per allenare il figlio Enzo. In officina si attende la consegna del primo Suv Ferrari Purosangue, gioiello da mezzo milione di euro. I meccanici sono al lavoro su una Toro Rosso del 2018 acquistata da Alpha Tauri e trasformata con un motore da 700 cavalli. È in vendita per 2 milioni di euro.

