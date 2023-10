Caos treni sulla Roma-Napoli, ritardi sull’Alta velocità per un guasto elettrico: disagi nelle stazioni romane

Forti disagi per i passeggeri per i ritardi sulla circolazione ferroviaria, dopo che un Frecciarossa Roma-Napoli è stato fermato per un guasto alla linea elettrica. Bloccate le linee dell’Alta velocità, con i treni fermati dalla stazione Termini. Trenitalia avverte che per il guasto alla linea elettrica, «la circolazione è sospesa tra le stazioni di Roma Tiburtina e Prenestina. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso ed essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o Cassino con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti». Secondo le informazioni in tempo reale sul sito di Trenitalia, alcuni treni sono rimasti bloccati alla stazione Prenestina, come quello che da Venezia doveva arrivare a Napoli. Ha terminato prima il suo viaggio invece il treno che da Torino doveva raggiungere Napoli, fermato a Tiburtina. Intanto i tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto.

